У Гончарука – 60 тис. грн, у Авакова – 100: уряд оприлюднив зарплати міністрів

Уряд оприлюднив дані про зарплати прем’єр-міністра та усіх міністрів.

Олексій Гончарук, прем’єр-міністр:

середня зарплата у 2019 році – 60 479 грн;

у грудні 2019 – 76 190 грн (надбавки становили 40 тис. грн, премія – 36 190 грн).

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Дмитро Кулеба, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

середня зарплата у 2019 році – 58 652 грн;

у грудні 2019 – 86 774 грн (надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн).

Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації:

середня заробітна плата у 2019 році – 55 664 грн;

у грудні 2019 – 84 887 грн (35 506 грн надбавка і 49 381 – премія).

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів:

середня зарплата у 2019 році – 32 386 грн;

у грудні 2019 – 17 544 грн.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:

середня зарплата в 2019 році – 100 041 грн;

у грудні 2019 – 186 541 грн (надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн).

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:

середня зарплата у 2019 році – 83 947 грн;

у грудні 2019 – 222 592 грн (надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн).

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля:

середня зарплата у 2019 році – 61 299 грн;

у грудні 2019 – 162 003 грн (надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898).

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ:

середня зарплата у 2019 році – 62 069 грн;

у грудні 2019 – 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн та матеріальною допомогою 111 848 грн).

Ганна Новосад, міністр освіти і науки:

середня зарплата у 2019 році – 63 446 грн;

у грудні 2019 – 138 412 грн (надбавки – 42 412 грн та премії 96 тис. грн).

Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров’я:

середня зарплата у 2019 році – 41 940 грн;

у грудні 2019 – 94 988 грн (надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн).

Альона Бабак, міністр розвитку громад та територій:

середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн;

у грудні 2019 – 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 тис.).

Юлія Соколовська, міністр соціальної політики:

середня зарплата у 2019 році – 65 317 грн;

у грудні 2019 – 216 783 грн (надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, матеріальна допомога – 94 788 грн).

Оксана Маркарова, міністр фінансів:

середня зарплата у 2019 році – 62 075 грн;

у грудні 2019 – 89 387 грн (36 387 грн – надбавка та 53 тис. грн – премія).

Владислав Криклій, міністр інфраструктури:

середня зарплата у 2019 році – 44 527 грн;

у грудні 2019 – 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 тис. грн).

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту:

середня зарплата у 2019 році – 38 512 грн;

у грудні 2019 – 112 905 грн (надбавки – 32 905, а премії – 80 тис. грн).

Андрій Загороднюк, міністр оборони:

середня заробітна плата у 2019 році – 41 982 грн;

у грудні 2019 – 97 191 грн ( надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).

Денис Малюська, міністр юстиції:

середня зарплата в 2019 році – 75 734 грн;

у грудні 2019 – 226 361 грн (надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн).

Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб:

середня зарплата у 2019 році – 46 688 грн;

у грудні 2019 – 158 772 грн (надбавка 37 280 грн, премія – 80 тис. грн, матеріальна допомога 41 492 грн).

Нагадаємо, на зустрічі з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком президент Володимир Зеленський зазначив, що уряд повинен переглянути концепцію зарплат для міністрів, керівників відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.