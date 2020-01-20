300 об’єктів за рік: Гончарук назвав план приватизації на 2020

У 2020 році Фонду держмайна повинен провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів.
Таке доручення віддав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
– Загалом у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації, – повідомив він.
Гончарук додав, що цього місяця вже оголошено 87 прозорих аукціонів.
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За словами прем’єра, влада віддасть під приватизацію збиткові підприємства, а усі стратегічні об’єкти залишаться у власності держави.
Як відомо, в грудні 2019 року Кабмін відзвітував про передачу на приватизацію 530 підприємств.
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