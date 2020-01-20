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Факти / Авіакатастрофа МАУ в Ірані

Україна проситиме допуску власних слідчих до роботи в Ірані

Україна проситиме, щоб спільна слідча група з розслідування збиття українського літака мала повний доступ до роботи в Ірані.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За словами Пристайка, позиція України залишається твердою, незалежно від повернення тіл додому.

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– Але водночас у нас була позиція уникнути декларування знання наперед. Потрібно точне і неупереджене розслідування. Кримінальна справа, порушена в Україні має бути завершена і ми будемо вимагати, щоб спільна слідча група отримала дозвіл на роботу в Ірані, допуск до переговорів диспетчерів і так далі, – сказав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає, аби їй передали для розшифровки чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ.

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