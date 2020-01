У Британії поліція назвала тризуб терористичним символом – реакція посольства

У Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.

Документ підготовив антитерористичний відділ поліції.

В одному з розділів посібника серед знаків та символів праворадикальних груп, у секції наведений герб України під назвою Український тризуб (націоналістичний). Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

Читайте: Британське видання назвало Крим російським

– Розміщення тризуба, конституційного національного символа та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, виданому антитерористичною поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з Посібника з офіційними вибаченнями, – заявило посольство України у Великій Британії.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020