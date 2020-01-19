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Факти / Україна

У Британії поліція назвала тризуб терористичним символом – реакція посольства

У Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.

Документ підготовив антитерористичний відділ поліції.

В одному з розділів посібника серед знаків та символів праворадикальних груп, у секції  наведений герб України під назвою Український тризуб (націоналістичний). Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

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– Розміщення тризуба, конституційного національного символа та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, виданому антитерористичною поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з Посібника з офіційними вибаченнями, – заявило посольство України у Великій Британії.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна відкрила кримінальне провадження через проїзд потяга РФ до Криму.

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