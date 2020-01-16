Процес імпічменту Трампа офіційно стартував у Сенаті

У Сенаті США офіційно дали старт розгляду справи про імпічмент президента Дональда Трампа.

Сьогодні зачитають дві статті, за якими главі Білого дому загрожує відставка. Варто зазначити, що офіційний старт слухань не почнеться до вівторка, 21 січня.

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Сенатор і глава комітету з питань розвідки Адам Шифф почав зачитувати першу статтю імпічменту – зловживання владою.

Також потім буде присяга глави Верховного Суду Джона Робертса та двох сенаторів, які будуть задіяні в слуханнях як прокурори.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що йому не мали оголошувати імпічмент, адже не було жодного злочину під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.