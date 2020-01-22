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Факти / Україна

Арахамія поспілкувався з російськими журналістами в Давосі

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія поспілкувався з російськими журналістами на Всесвітньому економічному форумі 2020 року в Давосі.

Він заявив про необхідність сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін на Донбасі.

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Метою свого візиту в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.

За його словами, в України немає силового плану звільнення Донбасу, розробленого РНБО.

– Я не думаю, що є такий план. Тому що у нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на виключно мирне врегулювання. При цьому ми всі повинні розуміти, що там стріляють щодня, там кожен день з обох сторін гинуть люди, тому це такий мікс ситуацій військової і миротворчих зусиль, – сказав він.

Нагадаємо, у Давосі проходить 50-й ювілейний Міжнародний економічний форум, який щорічно збирає світових політичних та економічних лідерів.

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