Арахамия пообщался с российскими журналистами в Давосе

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия пообщался с российскими журналистами на Всемирном экономическом форуме 2020 года в Давосе.

Он заявил о необходимости сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон на Донбассе.

Читайте: Новая реальность и вызовы: главные темы Украинского завтрака в Давосе

Целью своего визита в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.

По его словам, у Украины нет силового плана освобождения Донбасса, разработанного СНБО.

– Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди, поэтому это такой микс ситуаций военной и миротворческих усилий, – сказал он.

Напомним, в Давосе проходит 50-й юбилейный Международный экономический форум, который ежегодно собирает мировых политических и экономических лидеров.