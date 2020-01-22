У Києві п’яна дівчина на Porsche протаранила 6 авто і намагалася їхати далі

Біля станції метро Лівобережна в Києві дівчина на Porsche Cayenne розбила шість автомобілів на стоянці біля супермаркету.

Вона намагалася продовжити рух, але її зупинили очевидці.

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За словами очевидців, дівчина перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Печерському районі Києва молода дівчина за кермом елітного кросовера Porsche Macan не впоралася з керуванням і влаштувала серйозну ДТП. Вона виїхала на тротуар і збила 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження. Також іномарка зачепила ВАЗ.