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Факти / Надзвичайні події

У Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП

У Києві п’яна дівчина за кермом Porsche Macan знесла кілька метрів відбійника і протаранила автомобіль.

У Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП

У Печерському районі Києва молода дівчина за кермом елітного кросовера Porsche Macan не впоралася з керуванням і влаштувала серйозне ДТП.

Дівчина не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів пішохідного огородження. Також іномарка зачепила ВАЗ, який був припаркований.

Внслідок удару частина дорожнього огородження відлетіла на територію виробничої бази КП ШЕУ Печерського району, де в цей час перебували робітники. На щастя, елемент конструкції нікого з них не травмував.

Внаслідок ДТП кросовер перекинувся і загорівся. Палаючий автомобіль загасили співробітники КП ШЕУ.

У машині знаходилися ще кілька подруг дівчини-водія. Після аварії вони зі сміхом вилізли з авто.

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Свідки ДТП розповідають, що дівчата були настільки п’яні, що навіть не могли нормально пояснити правоохоронцям, як сталася аварія.

Високий рівень алкогольно сп’яніння водія підтвердив і поліцейський драгер.

Незважаючи на це, перше, що намагалися зробити товариші винуватиці ДТП – це зняти номерні знаки з авто.

Однак, навіть без цього, крім відшкодування збитків, дівчину чекає лише штраф за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі п’яний військовий медик не впорався з керування і протаранив дерево. Постраждала людина.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Інформатор

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