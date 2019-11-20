У Києві внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще дев’ятеро постраждали.

Аварія сталася на вулиці Зодчих. За попередньою інформацією, водій Toyota виїхав на смугу зустрічного руху і протаранив мікроавтобус, який рухався назустріч.

В автомобілі Toyota, крім водія, перебувало ще четверо пасажирів. Їх госпіталізували.

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У Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус: двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих / 3 фотографии

Водій та пасажир мікроавтобуса отримали смертельні травми, від яких померли на місці.

Ще п’ятьох пасажирів Mercedes забрали в лікарню.

Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з яких діти.

Джерело: Вартові Еспресо

Фото: Вартові Еспресо