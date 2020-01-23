Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет опублікував презентацію щодо населення України станом на 1 грудня 2019 року.

Згідно з опублікованою інформацією, в Україні живе 37,289 млн громадян.

Наразі у переписі населення немає інформації про:

освіту;

мову спілкування;

етнічне походження;

внутрішню міграцію;

житлові умови українців;

склад домогосподарств.

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Більшу частину країни (44,1%) становить працездатне населення, після якого йдуть люди похилого віку (16,8%), далі – діти (15,4%), люди зрілого працездатного віку (14,1%) і раннього працездатного віку (9,6%).

Кількість жінок в Україні переважає над кількістю чоловіків – 20 млн до 17,28 млн.

Найбільше українців проживає у місті Києві, а також Дніпропетровській і Харківській областях.

На цьому перепис населення не планують завершувати. До серпня 2020 року мають отримати оцінку:

чисельності наявного населення на рівні регіонів і районів;

розподілу населення на рівні регіонів і районів за статтю та віком;

розподілу населення за офіційними доходами в розрізі регіонів за статтю та віком;

наявного населення на підставі верифікації даних про фізичних осіб, які опрацьовуються в національних інформаційних ресурсах з максимальним охопленням демографічних і соціально-економічних показників.

До слова, Дмитро Дубілет вже розповідав про те, яку методологію використовували для перепису населення.

Джерело: Dubilet