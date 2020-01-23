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Факти / Україна / Суспільство

Цифровий перепис населення України: вік, структура, розподіл за регіонами

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет опублікував презентацію щодо населення України станом на 1 грудня 2019 року.

Згідно з опублікованою інформацією, в Україні живе 37,289 млн громадян.

Наразі у переписі населення немає інформації про:

  • освіту;
  • мову спілкування;
  • етнічне походження;
  • внутрішню міграцію;
  • житлові умови українців;
  • склад домогосподарств.

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Більшу частину країни (44,1%) становить працездатне населення, після якого йдуть люди похилого віку (16,8%), далі – діти (15,4%), люди зрілого працездатного віку (14,1%) і раннього працездатного віку (9,6%).

Кількість жінок в Україні переважає над кількістю чоловіків – 20 млн до 17,28 млн.

Найбільше українців проживає у місті Києві, а також Дніпропетровській і Харківській областях.

На цьому перепис населення не планують завершувати. До серпня 2020 року мають отримати оцінку:

  • чисельності наявного населення на рівні регіонів і районів;
  • розподілу населення на рівні регіонів і районів за статтю та віком;
  • розподілу населення за офіційними доходами в розрізі регіонів за статтю та віком;
  • наявного населення на підставі верифікації даних про фізичних осіб, які опрацьовуються в національних інформаційних ресурсах з максимальним охопленням демографічних і соціально-економічних показників.

До слова, Дмитро Дубілет вже розповідав про те, яку методологію використовували для перепису населення.

Джерело: Dubilet

Фото: Dreamstime

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