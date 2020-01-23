Чисельність населення в Україні складає 37 млн 289 тис. осіб, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Розподіл за статтю: 20.01 млн жінок, 17.28 млн чоловіків.

– Це наявне населення – люди які знаходяться на певній території станом на певну дату. Якщо люди поїхали за кордон, вони не потрапили у цю статистику, – пояснив він.

Назване число також не включає тих людей, які мешкають за кордоном і на тимчасового окупованих територіях.

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Пробний перепис населення проводили за трьома методиками, які дали практично однаковий результат:

Перша: дані мобільних операторів – кількість абонентів;

дані мобільних операторів – кількість абонентів; Друга: дані держстату та електронні реєстри України;

дані держстату та електронні реєстри України; Третя: дані реєстру фізичних осіб.

До слова, в Кабміні ще сумніваються у доцільності проведення повноцінного перепису населення в листопаді-грудні 2020 року.