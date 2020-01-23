Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції Transparency International

Україна отримала 30 балів зі 100 можливих у Індексі сприйняття корупції і посіла 126 місце зі 180. Відповідно, ми втратили два бали у порівнянні з 2018 роком і повернулися на рівень 2017 року.

Оцінка країн відбувається за 100 бальною шкалою. Спираючись на дані експертів, організація присвоює кожній країні індекс сприйняття корупції – від 0 (максимум корупції) до 100 (корупції немає).

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Серед сусідніх з Україною країн Росія не змінила своїх позицій. Вона посідає 137 місце. Польща опинилася на 41 місці, Словаччина – на 59. Білорусь піднялася на один пункт і тепер посідає 66 місце.

Лідерами рейтингу є Данія та Нова Зеландія з показником 87 балів. У Фінляндія 86 балів. Найгірші показники у Сомалі (9 балів), Південного Судану (12 балів) і Сирії (13 балів).

Раніше Факти ICTV писали, що Україна піднялася у рейтингу демократії The Economist на шість позицій.

Джерело: Transparency International