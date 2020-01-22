Україна піднялася у рейтингу демократії The Economist на 6 позицій

У щорічному рейтингу індексу демократії Україна посіла 78 місце, піднявшись на шість позицій у порівнянні з 2018 роком.
Позиція України в рейтингу відносить її до країн з так званим гібридним режимом – всього вдалося набрати 5,9 балів з 10.
Стан демократії визначається за чотирма критеріями, серед яких участь у виборах, політичний процес і плюралізм, політична культура та функціонування уряду. В Україні функціонування уряду виявилася найслабшою категорією – 2,71 бали.
У новому рейтингу сусідами України стали Північна Македонія, Албанія та Бангладеш.
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Індекс демократії визначається на основі відповідей на 60 питань, кожне з яких має два або три варіанти відповіді.
Самі питання розділені на наступні категорії:
- вільні національні вибори в країні;
- безпека виборців;
- вплив іноземних держав на уряд;
- можливості державних службовців для здійснення політики.
Якщо індекс демократії для країни становить 8-10 балів, то це країна з повноцінною демократією. При індексі демократії від 6 до 7,9 балів демократія в країні вважається неповною. 4-5,9 балів – в країні панує гібридний режим, а менше 4 балів – авторитарний режим в країні.
До речі, на першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.
Джерело: The Economist