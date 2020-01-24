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Факти / Україна

В Україні зафіксували три підозри на коронавірус з Китаю – Скалецька

Станом на 24 січня в Україні розслідували три випадки підозри на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька на засіданні оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я заявила, що два з трьох випадків можливого захворювання не підтвердилися.

– Зі ще одного випадку проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів. Кожен випадок буде розслідуваний, і донесений до населення, – сказала міністр охорони здоров’я.

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Щоб підтвердити діагноз на рівні обласних лабораторій необхідно близько двох-трьох днів, а на підтвердження в референс-лабораторії у Берліні потрібно дві-три тижні.

Коронавірус

Відомо, що у результаті спалаху коронавірусу в Китаї захворіли вже 875 людей, 26 пацієнтів загинули.

Нагадаємо, через поширення нового типу коронавірусу уряд України ухвалив рішення про створення оперативного штабу на рівні Міністерства охорони здоров’я.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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