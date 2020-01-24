В Украине зафиксировали три подозрения на коронавирус из Китая – Скалецкая

По состоянию на 24 января в Украине расследовали три случая подозрения на коронавирус.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на заседании оперативного штаба Минздрава заявила, что два из трех случаев возможного заболевания не подтвердились.

– По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован, и донесен до населения, – сказала министр здравоохранения.

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Чтобы подтвердить диагноз на уровне областных лабораторий необходимо около двух-трех дней, а на подтверждение в референс-лаборатории в Берлине требуется две-три недели.

Известно, что в результате вспышки коронавируса в Китае заболели уже 875 человек, 26 пациентов погибли.

Напомним, из-за распространения нового типа коронавируса правительство Украины приняло решение о создании оперативного штаба на уровне Министерства здравоохранения.