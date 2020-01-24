PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине зафиксировали три подозрения на коронавирус из Китая – Скалецкая

По состоянию на 24 января в Украине расследовали три случая подозрения на коронавирус.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на заседании оперативного штаба Минздрава заявила, что два из трех случаев возможного заболевания не подтвердились.

– По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован, и донесен до населения, – сказала министр здравоохранения.

Читайте: Выявить коронавирус все сложнее, температура не всегда симптом – эксперты

Чтобы подтвердить диагноз на уровне областных лабораторий необходимо около двух-трех дней, а на подтверждение в референс-лаборатории в Берлине требуется две-три недели.

Коронавірус

Известно, что в результате вспышки коронавируса в Китае заболели уже 875 человек, 26 пациентов погибли.

Напомним, из-за распространения нового типа коронавируса правительство Украины приняло решение о создании оперативного штаба на уровне Министерства здравоохранения.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка