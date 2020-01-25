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Факти / Україна

У Борисполі пасажирам з Китаю мірятимуть температуру

З 26 січня в аеропорту Бориспіль пасажири на прямих авіарейсах з Китаю проходитимуть температурний скринінг.

– З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю.

Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами.

Читайте: Коронавірус у Китаї: кількість хворих перевищила 1 тис., померла 41 людина

У МОЗ зазначили, що у суботу Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

Нагадаємо, у Китаї туристичні компанії повністю припиняють організацію турів.

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