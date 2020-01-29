Через спалах захворювань на грип у 2020 карантин у школах запровадили у восьми областях України.
Навчання призупинено у всіх школах в Одесі, Житомирі, Добропіллі, Покровську, Селидовому, Мирнограді, Новогродівці, Лимані та Мангушському районі Донеччини.
У міській раді Одеси зазначили, що за минулий тиждень рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі збільшився на 28,8% у порівнянні з попереднім тижнем. Так, за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5618 одеситів, з яких 74% діти до 17 років.
У Донецькій ОДА зазначили, що рівень захворюваності в області на 5% нижчий за загальноукраїнський.
У Житомирі карантин має закінчитися 5 лютого.
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Також на карантин закриті:
- з 30 січня всі школи Маріуполя будуть закриті на карантин (Донецька область);
- 15 шкіл у Сумах та Лебедині, а також чотирьох районах Сумської області.
- 13 шкіл у Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому та Тиврівському районах (Вінницька область);
- 7 шкіл Камінь-Каширського, Маневицького, Луцького та Горохівського районів (Волинська область);
- 39 шкіл Рівненської області.;
- 51 клас 27 шкіл Запорізької області, з яких 23 школи Запоріжжя;
- 1 школа у Святошинському районі Києва та 13 класів у восьми школах в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Печерському районах.
- 4 школи у Кропивницькому частково закрили на карантин (окремі класи);
Раніше Факти ICTV писали, що робити, щоб не захворіти на грип.