Через спалах захворювань на грип у 2020 році карантин у школах запровадили у восьми областях України.
Деякі школи закривають на карантив повністю, у деяких призупиняють навчання у кількох класах.
Ми зібрали для вас ідеї, чим можна зайнятися з дитиною під час карантину та як вберегти її від грипу.
Заняття для дитини
Прогулянки на природі
За умови гарної погоди та наявності власного автомобіля, саме час побувати в лісі. Перетворіть вашу прогулянку в пізнавальний процес.
Настільні ігри
Знайдіть час пограти з дитиною в його улюблену настільну гру.
Заняття творчістю
В інтернеті можна знайти майстер-класи з хенд-мейду: аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, декупаж, вироби з паперу, тканини, глини та інших матеріалів, виготовлення домашнього мила і т. д.
Навчання
Не забувайте, що це карантин, а не канікули. Діти відстають від шкільної програми, а потім їм доведеться наздоганяти її.
Знайдіть з дитиною в інтернеті додаткову цікаву інформацію з пройденого матеріалу, подивіться відеоуроки на освітніх ресурсах або документальні фільми, які розширять знання дитини в рамках шкільної програми.
Читайте: Карантин у школах 2020: міста, де призупинено навчання
Читання книг
Домовтеся з дитиною, що за час карантину вона прочитає книгу, яку сама вибере.
Перегляд фільмів
Пошукайте в інтернеті фільми, які можна дивитися з дітьми. Але не дивіться більше одного фільму в день з дитиною дорослішого віку, для молодшого школяра досить 30-40 хвилин.
Засоби профілактики
Аби не захворіти на грип, МОЗ радить робити щеплення та дотримуватися наступних порад:
- уникати близького контакту з людьми, у яких нежить, застуда чи кашель;
- частіше мити руки з милом, користуватися антисептиком;
- не торкатися обличчя, особливо очей, рота та носа;
- дезінфікувати екран смартфону щодня;
- провітрювати приміщення, в яких працюєте та проводите час;
- намагатися рідше бувати в місцях скупчення людей;
- пити вітамін С або їсти продукти, в яких він міститься.
Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі від грипу померла дворічна дитина.