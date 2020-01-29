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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Прогноз на курс долара: чому почав зростати і наскільки подорожчає

Прогноз на курс долара втішний, попри те, що він почав зростати. Так, 29 січня НБУ підвищив офіційний курс до 24,72 грн за долар. Це на 13 копійок більше, якщо порівняти з попереднім банківським днем.

Факти ICTV запитали у експерта, чому так відбувається і чого очікувати українцям далі.

Читайте: НБУ на 29 січня підвищив офіційний курс долара

Так, по-перше, підвищення курсу пов’язане з уповільненням притоку іноземного капіталу в Україну, пояснює економічний експерт Growford Institute Олексій Кущ.

– Нацбанк знижує облікову ставку – якщо раніше вона була 18%, то зараз 13,5%. Відповідно, Мінфін повинен знижувати ставку прибутковості за цими інструментами. Якщо раніше він розміщував під 20% річних, то зараз – під 10-12%. Точка спекулятивного прибутку вже не настільки очевидна для іноземних фінансових спекулянтів, тому притік сповільнився.

По-друге, впливає й постноворічний період. Січень та лютий, за словами експерта, в Україні завжди були “млявими ” місяцями з точки зору припливу спекулятивного капіталу:

– Зараз починається період складання балансів міжнародних фінансових компаній, венчурних, інвестиційних фондів. У них баланс закривається не так, як у нас, 31 грудня, а дещо пізніше. Відповідно, вони зараз підраховують свої прибутки, ухвалюють рішення з приводу відкриття або закриття позицій.

Надалі Олексій Кущ значного підвищення долара не прогнозує – якщо девальвація і відбудеться, це буде епізодична корекція на 30-40 копійок з відкатами назад, адже НБУ втручається у девальвацію та втримує долар.

– Нацбанк днями проводив інтервенцію з продажу долара і побачив, що той почав трохи зміцнюватися, а гривня девальвувати. Якби він хотів відкоригувати курс до економічно обґрунтованого рівня, він би не втручався в процес і дав би гривні девальвувати до позначки 25-25,5 грн за долар.

До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.

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