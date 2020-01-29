Прогноз на курс долара втішний, попри те, що він почав зростати. Так, 29 січня НБУ підвищив офіційний курс до 24,72 грн за долар. Це на 13 копійок більше, якщо порівняти з попереднім банківським днем.

Факти ICTV запитали у експерта, чому так відбувається і чого очікувати українцям далі.

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Так, по-перше, підвищення курсу пов’язане з уповільненням притоку іноземного капіталу в Україну, пояснює економічний експерт Growford Institute Олексій Кущ.

– Нацбанк знижує облікову ставку – якщо раніше вона була 18%, то зараз 13,5%. Відповідно, Мінфін повинен знижувати ставку прибутковості за цими інструментами. Якщо раніше він розміщував під 20% річних, то зараз – під 10-12%. Точка спекулятивного прибутку вже не настільки очевидна для іноземних фінансових спекулянтів, тому притік сповільнився.

По-друге, впливає й постноворічний період. Січень та лютий, за словами експерта, в Україні завжди були “млявими ” місяцями з точки зору припливу спекулятивного капіталу:

– Зараз починається період складання балансів міжнародних фінансових компаній, венчурних, інвестиційних фондів. У них баланс закривається не так, як у нас, 31 грудня, а дещо пізніше. Відповідно, вони зараз підраховують свої прибутки, ухвалюють рішення з приводу відкриття або закриття позицій.

Надалі Олексій Кущ значного підвищення долара не прогнозує – якщо девальвація і відбудеться, це буде епізодична корекція на 30-40 копійок з відкатами назад, адже НБУ втручається у девальвацію та втримує долар.

– Нацбанк днями проводив інтервенцію з продажу долара і побачив, що той почав трохи зміцнюватися, а гривня девальвувати. Якби він хотів відкоригувати курс до економічно обґрунтованого рівня, він би не втручався в процес і дав би гривні девальвувати до позначки 25-25,5 грн за долар.

До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.