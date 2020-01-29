Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до Пам’ятного хреста героям Крут.

– 102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки, – зазначив Зеленський.

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Він також додав, що бій під Крутами – це про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю.

– Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на Сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням.

До слова, Факти ICTV публікували рецензію на фільм Крути 1918, який розповідає про героїчну битву поблизу однойменної залізничної станції.