Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному кресту героям Крут.

– 102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей – боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитических последствиях, – отметил Зеленский.

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Он также добавил, что бой под Крутами – это о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украинского государства и смогли остановить противника, значительно преобладавшего их по численности и оружием.

– Мы помним об устойчивости и мужестве молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на Востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям.

К слову, Факты ICTV публиковали рецензию на фильм Круты 1918, который рассказывает о героической битве вблизи одноименной железнодорожной станции.