Гримчак вийшов на свободу

Екс-заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнено з-під варти, повідомив його адвокат Дмитро Мельник.
– Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!, – написав Мельник на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.
Дружина екс-заступника міністра Юлія Гримчак також підтвердила цю інформацію.
– Юру звільнено!, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Читайте: Затримання Гримчака: версії, декларація і що йому загрожує
Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка затримали нібито під час отримання частини хабара в розмірі $480 млн.
За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи $1,1 млн за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
24 грудня 2019 року ВАСК продовжив арешт Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року включно з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. 761 грн.