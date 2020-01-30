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Факти / Україна

Гримчак вийшов на свободу

Екс-заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнено з-під варти, повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

– Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!, – написав Мельник на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Дружина екс-заступника міністра Юлія Гримчак також підтвердила цю інформацію.

– Юру звільнено!, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Затримання Гримчака: версії, декларація і що йому загрожує

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка затримали нібито під час отримання частини хабара в розмірі $480 млн.

За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи $1,1 млн за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

24 грудня 2019 року ВАСК продовжив арешт Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року включно з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. 761 грн.

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