У Києві прибрали білборди з проросійською пропагандою

У Києві з’явилися незаконні білборди з проросійською пропагандою.
На білбордах знімок засновника будівельної компанії Holly Industrial Олега Катющенко та напис Россия – наш главный стратегический партнер.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та патрулі.
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За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, білборди розмістили незаконно.
Всього прибрали 9 незаконних наклейок з 5 білбордів.
Зараз з’ясовуються всі деталі. Киян закликали повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди.
Раніше Факти ICTV писали, що помер російський пропагандист і антимайданівець Армен Мартиросян.
Фото: КМДА
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