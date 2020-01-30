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Факти / Україна

У Києві прибрали білборди з проросійською пропагандою

У Києві з’явилися незаконні білборди з проросійською пропагандою.

На білбордах знімок засновника будівельної компанії Holly Industrial Олега Катющенко та напис Россия – наш главный стратегический партнер.

незаконные билборды с пророссийской пропагандой

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та патрулі.

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За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, білборди розмістили незаконно.

Всього прибрали 9 незаконних наклейок з 5 білбордів.

Зараз з’ясовуються всі деталі. Киян закликали повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди.

Раніше Факти ICTV писали, що помер російський пропагандист і антимайданівець Армен Мартиросян.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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