Президент Туреччини Ердоган 3 лютого відвідає Україну

До Києва 3 лютого прибуде з офіційним візитом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

В рамках візиту відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у форматі віч-на-віч.

Також під співголовуванням Зеленського та Ердогана відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

– Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії. За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів, – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, планується участь глав держав у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.

Нагадаємо, в серпні 2019 року Ердоган заявив, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною пора завершувати.