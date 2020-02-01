PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Президент Туреччини Ердоган 3 лютого відвідає Україну

До Києва 3 лютого прибуде з офіційним візитом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

В рамках візиту відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у форматі віч-на-віч.

Також під співголовуванням Зеленського та Ердогана відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

– Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії. За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Ердоган зустрівся з кримськими “депутатами”: Україна направила ноту протесту

Окрім того, планується участь глав держав у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.

Нагадаємо, в серпні 2019 року Ердоган заявив, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною пора завершувати.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка