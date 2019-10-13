В МЗС України відреагували на інформацію про зустріч “депутатів” з анексованого РФ Криму із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

У відомстві заявили, що інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння.

– Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС,- заявили у міністерстві закордонних справ.

13 жовтня стало відомо про зустріч із Ердоганом російської парламентської делегації, у склад якої увійшли два “депутати Держдуми” від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

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Водночас, Туреччина неодноразово заявляла, що не визнає анексію Криму Росією та вважає півострів територією України.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.