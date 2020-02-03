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Туреччина не визнає Крим російським – Ердоган

Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає Крим українським.

Про це заявив президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Києва.

– Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом, – сказав він.

Турецький лідер додав, що вважає анексію Криму Росією незаконною.

Читайте: Санкції США проти РФ збережуться до повернення Криму і Донбасу – Помпео

Також Ердоган повідомив про плани Туреччини профінансувати будівництво житла для 500 сімей кримських татар.

Нагадаємо, в Києві Ердоган привітався з почесною вартою словами “Слава Україні!”

Джерело: Інтерфакс-Україна

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