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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна і Туреччина обговорили постачання каспійського газу до України – Зеленський

Україна зацікавлена у постачаннях через Туреччину каспійського природного газу, а також постачаннях скрапленого газу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві.

– Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газопроводом через відповідні конектори в Україні, – сказав він.

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Для України є важливим питання диверсифікації джерел енергопостачання, підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський запросив американських інвесторів взяти участь у проектах з видобутку українського природного газу і нафти.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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