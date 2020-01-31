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Факти / Україна

Для розвитку інфраструктури та видобутку газу – Зеленський запросив бізнес США в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Майком Помпео заявив, що країна запрошує великий американський бізнес для участі у розбудові інфраструктури.

Зеленський запросив бізнес США взяти участь у будівництві українських доріг і мостів.

– Також запрошуємо взяти участь у проектах з видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо на участь американських компаній у конкурсах на розроблення ділянок чорноморського шельфу, – сказав президент.

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Глава держави додав, що Україна зацікавлена у тому, щоб посилити розвиток залізничної галузі країни.

Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця домовилися про закупівлю нової партії локомотивів виробництва США.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує укласти велику кількість контрактів з США.

Фото: Офіс Президента

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