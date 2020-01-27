У лютому Рада голосуватиме за ринок землі. Як змінили закон і чи знайшли компроміс

Повноцінний ринок землі в Україні може з’явитися вже наступного місяця. У лютому парламент у другому читанні розглядатиме законопроект Про обіг земель сільськогосподарського призначення. Після усіх обговорень, суперечок, дискусій і різноманітних мітингів – законотворці таки дійшли компромісу щодо головних питань. Це продаж землі винятково українцям, а в одні руки не більш як 10 тис. га.

Головний міф, що майже 30 млн гектарів українських ґрунтів одразу ж викуплять багатії та іноземці, авторам законопроекту подолати так і не вдалося. Навіть після погодження норм, що купувати паї зможуть винятково українці, а в одні руки дадуть не більше 10 тис. гектарів, страхи, які десятками років розповідали політики, міцно засіли в голові наших співвітчизників.

Прихильники вільного ринку запевняють – він однозначно допоможе фермерам, особливо тим, хто займається виноградарством та садівництвом. Бо їм працювати на орендованих площах невигідно і ризиковано.

Факти ICTV раніше писали про нові закони 2020.

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