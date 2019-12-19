Рада ухвалила закон щодо легалізації видобутку бурштину – що зміниться

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину.

Незаконне видобування, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, караються штрафом від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі терміном від двох до трьох років.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, караються позбавленням волі терміном від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

Видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло обов’язкову сертифікацію, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для посадових осіб ця сума становитиме від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо протягом року буде таке ж порушення, то тоді доведеться заплатити від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, вводиться тимчасовий мораторій на вивезення необробленого бурштину за кордон і єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування терміном на п’ять років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

Закон щодо легалізації видобутку бурштину by Віта Гірко on Scribd

Читайте: На Житомирщині викрили суддю, яка сприяла видобутку бурштину

За ухвалення законопроекту №2240 проголосували 279 депутатів.

Метою ухвалення законопроекту є правове врегулювання відносин щодо користування надрами та припинення незаконного видобутку бурштину.

Також ухвалений закон сприятиме розвитку галузі і допоможе залучати інвестиції і нові технології.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс.