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Факти / Україна

Мінцифри запустило безкоштовну платформу Цифрова освіта

Міністерство цифрової трансформації України запускає безкоштовну освітню платформу osvita.diia.gov.ua для навчання українців цифровим навичкам.

– Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання українців цифровим навичкам. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою.

Вчитися за нашою програмою можна буде і в будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці, – написав віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, метою ініціативи міністерства є навчити за три роки 6 млн українців.

До 30 січня 2020 року платформа працює в тестовому режимі.

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