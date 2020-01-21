Мінцифри запустило безкоштовну платформу Цифрова освіта

Міністерство цифрової трансформації України запускає безкоштовну освітню платформу osvita.diia.gov.ua для навчання українців цифровим навичкам.
– Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання українців цифровим навичкам. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою.
Вчитися за нашою програмою можна буде і в будь-якій комп’ютеризованій бібліотеці, – написав віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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За його словами, метою ініціативи міністерства є навчити за три роки 6 млн українців.
До 30 січня 2020 року платформа працює в тестовому режимі.
Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні запустять онлайн-платформу для консультації бізнесу.