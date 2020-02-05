Страх перед 4G: на Прикарпатті селяни не дають встановити вежі мобільного зв’язку

Японія готується до запровадження системи зв’язку 6G, вже за 5-10 років швидкість передачі даних в країні зросте в рази, а от в Україні в цей час, ледь працює 4G, а в деяких районах зв’язку взагалі немає. Це більше стосується гірських та віддалених регіонів. Іноді людям доводиться бігати селами та вилазити на дахи щоб поговорити по мобільному телефону.

Виявляється, що прогресу заважає не лише місцевість чи швидкість просування технологій, а самі люди часто виступають проти встановлення компаніями додаткових веж. Вони досі бояться, що ті шкодять здоров’ю. Нині влада тримає курс на діджиталізацію, але схоже спершу варто подолати стереотипи багатьох українців. Деталі у сюжеті Олега Корнієнка та Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, на проблеми зі зв’язком мобільного оператора Київстар скаржаться жителі Києва, Дніпра, Кривого Рогу та інших міст України.

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