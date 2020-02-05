Ймовірне призначення міністром окупованих територій – реакція Резнікова

Представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.

На питання чи надходила йому пропозиція очолити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і чи погодився він на це, Резніков відповів, що поки утримається від коментарів.

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У той же час він не спростував інформацію про можливе призначення.

Нагадаємо, в Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віце-прем’єрів, які мають увійти в уряд.