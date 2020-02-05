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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін розширив список дітей-пільговиків для безкоштовного оздоровлення

Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, які оздоровлюватимуться та відпочиватимуть за рахунок держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Мова йде про послуги у дитячих центрах Артек та Молода гвардія.

До переліку пільгових категорій включено:

  • дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
  • дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

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Нагадаємо, переселенцям та учасникам АТО/ООС надали змогу придбати пільгове житло в кредит під 3% річних.

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