Кабмін розширив список дітей-пільговиків для безкоштовного оздоровлення

Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, які оздоровлюватимуться та відпочиватимуть за рахунок держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Мова йде про послуги у дитячих центрах Артек та Молода гвардія.

До переліку пільгових категорій включено:

дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

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Нагадаємо, переселенцям та учасникам АТО/ООС надали змогу придбати пільгове житло в кредит під 3% річних.