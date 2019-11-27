Уряд затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб і учасників АТО/ООС.

Відповідно до затвердженої програми, для надання кредитів внутрішньо переміщеним особам виділили 100 млн грн.

Така ж сама сума передбачена для учасників АТО/ООС.

Кредит надаватиметься на термін до 20 років, а відсоткова ставка становитиме 3% річних.

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За отримані кошти можна буде придбати житло в багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок, якщо будівлю прийняли в експлуатацію не більше, ніж 25 років тому або її реконструювали не більше, ніж 15 років тому.

Одержувачі кредиту самостійно можуть обирати житло.

В день укладання кредитного договору позичальник повинен сплатити не менше 6%.

Перелік осіб, які отримають кредит, схвалюватиме комісія, склад якої буде затверджено Мінрегіоном.

Раніше Кабмін вже виділяв 40 млн грн на житло переселенцям-учасникам АТО.

Джерело: Мінрегіон