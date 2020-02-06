Держава має бути для людини сервісом – Зеленський на презентації додатку Дія

Президент України Володимир Зеленський виступив на презентації додатку Дія.
– Діджиталізація – це не тільки складне слово. Це і дуже-дуже складний процес. На це йде багато сили та здоров’я.
Я мрію кардинально змінити формат відносин між державою та громадянином. Держава має бути для людини просто сервісом. Зручним та найголовніше простим та зрозумілим.
Презентуємо мобільний додаток Дія, – наголосив президент.
Володимир Зеленський зазначив, що додаток відтепер доступний для скачування в Google Play та App Store.
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Віднині 9 млн українців можуть користуватися посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.
– Інші країни йдуть до цього роками, а ми змогли за півроку. І це велике досягнення. Україна стала третьою в Європі, яка має подібний додаток.
І для цього не було витрачено жодної копійки бюджету України, – розповів президент.
Володимир Зеленський розповів, як додаток Дія спростить життя простому громадянину України.
Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні запустять онлайн-платформу для консультації бізнесу.