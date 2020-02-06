Держава має бути для людини сервісом – Зеленський на презентації додатку Дія

Президент України Володимир Зеленський виступив на презентації додатку Дія.

– Діджиталізація – це не тільки складне слово. Це і дуже-дуже складний процес. На це йде багато сили та здоров’я.

Я мрію кардинально змінити формат відносин між державою та громадянином. Держава має бути для людини просто сервісом. Зручним та найголовніше простим та зрозумілим.

Презентуємо мобільний додаток Дія, – наголосив президент.