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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Інвестиції у виробництво і людей: Милованов розповів про план для зростання ВВП

Пришвидшити темп економічного зростання повинні допомогти інвестиції в людей та виробництво.

За словами міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, щоб пришвидшити зростання ВВП з 3,3% потрібно:

  • залучити $50 млрд прямих іноземних інвестицій;
  • збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази (з очікуваних у 2019 році 17% від ВВП до принаймні 23,5% у 2024 році);
  • знизити знос основних фондів з 60,6% до 48,2% (наблизити до ЄС – 40%);
  • увійти у топову групу з індексу людського капіталу.

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Тимофій Милованов також назвав ініціативи, які пропонуються для залучення інвестицій.

Це, зокрема, земельна реформа, лібералізація ринку праці, приватизація, реформа державних підприємств, капітальні інвестиції з бюджету, державно-приватне партнерство/концесії, інвестиційні няні, індустріальні парки, програми підтримки малого і середнього бізнесу, просування експорту, розбудова транспортної інфраструктури.

Міністр додав, що передумовою для успішної реалізації реформ та інвестиційних ініціатив є макроекономічна стабільність, яку потрібно зберегти.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що зростання економіки України уповільнилось до 3,3%.

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