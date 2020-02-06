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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Инвестиции в производство и людей: Милованов рассказал о плане для роста ВВП

Ускорить темп экономического роста должны помочь инвестиции в людей и производство.

По словам министра развития экономики Тимофея Милованова, чтобы ускорить рост ВВП с 3,3% нужно:

  • привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций;
  • увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до крайней меры 23,5% в 2024 году);
  • снизить износ основных фондов с 60,6% до 48,2% (приблизить к ЕС – 40%);
  • войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

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Тимофей Милованов также назвал инициативы, которые предлагаются для привлечения инвестиций.

Это, в частности, земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, государственно-частное партнерство/концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки малого и среднего бизнеса, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры.

Министр добавил, что предпосылкой для успешной реализации реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность, которую нужно сохранить.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что рост экономики Украины замедлился до 3,3%.

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