Цифрові права у додатку Дія: покрокова інструкція з використання

Смартфони уже замінили тонни паперу і пластику. А як щодо водійських прав і техпаспорта? Україна – серед десяти країн світу запроваджує цифрову версію офіційних документів. Зовсім скоро вони стануть доступними кожному українцю.

Що ж треба зробити аби це запрацювало? Ось алгоритм. Завантажуєте на телефон додаток Дія. Він буде доступним безкоштовно у Play Market та App Store на будь-якому смартфоні. Реєструєтесь через онлайн-банкінг. Дію погодились підтримувати 16 найбільших українських банків. Вигадуєте 4-значний код і вуаля – права й техпаспорт у вашому смартфоні.

У Міністерстві цифрової трансформації обіцяють, що невдовзі будуть й інші способи реєстрації у додатку Дія. У міністерстві також планують, що незабаром за допомогою додатку водії зможуть передавати техпаспорт тим, кому довірили керування своїм авто. А ще завантажувати поліси страхування. До речі, автоцивілку в паперовому вигляді вже зараз мати не обов’язково – достатньо мобільної версії.

Це зручно, адже телефон завжди під рукою. В тому числі, коли тебе зупиняє поліція. Копи за допомогою планшета сканують дані. Але виникає запитання: що робити, коли немає доступу до інтернету? В такому випадку копи телефонують на чергову частину для перевірки даних. Серія і номер посвідчення відображаються навіть тоді, коли телефон в режимі офлайн. Головне – подбати про його заряд.

Читайте: У водійське посвідчення почали вписувати групу крові

Але електронні права, виявляється, можуть стати в нагоді не тільки при спілкуванні з поліцією. В місцях, де потрібно підтвердити персональні дані, це ще й альтернатива паспорту. Наприклад, при купівлі залізничного квитка приймуть електронне посвідчення.

Іноді потрібно ще й перевірити справжність документів. Утім, у Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що це справа часу.

Чи будуть захищені персональні дані в електронному варіанті? Звісно, адже QR-код у додатку діє 3 хвилини. Сам додаток поки що працює в тестовому режимі. Головне зараз – з’ясувати, де існують слабкі місця. Розробники одразу намагаються їх виправити.

Схожа система діє і в Естонії з тією різницею, що там узагалі немає пластикової версії водійського посвідчення. Всі документи заміняє ID-паспорт. Додаток Дія повноцінно запрацює вже 30 січня – його зможуть завантажити всі українці. Але пластикові водійські посвідчення і техпаспорт поки не викидайте. Для поїздок за кордон вони все ще вам будуть потрібні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що автоцивілку додадуть у смартфони до водійських прав і техпаспорта.