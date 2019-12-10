Під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників — Нефьодов

Під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.

Нова митниця розпочала свою роботу з 8 грудня. Під час її запуску звільнили 80% керівників.

Про це під час презентації нової митниці заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

– У центральному апараті ми змінили близько 80% всього керівного складу. Це не тільки заступники та директори департаментів, але й більшість керівників середньої й нижньої ланки, — розповів Нефьодов.

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Він також зазначив, що звільнили загалом близько 500 старих одіозних керівників.