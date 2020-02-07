Інфляція 5%, зниження облікової ставки до 7% – НБУ оновив макропрогноз на 2020

Нацбанк оновив макропрогноз, у якому зберіг прогноз інфляції на рівні 5%, але пообіцяв знизити облікову ставку до 7%.

У НБУ уточнили, що інфляція більшу частину 2020 року буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 процентний пункт, а економічне зростання збережеться на рівні 3,5% -4% у 2020-2022 роках.

Також регулятор прогнозує прискорення зростання ВВП до 3,5% у 2020 році і близько 4% у 2021-2022 роках у результаті пом’якшення монетарної політики, структурних реформ і поліпшення інвестклімату.

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У Нацбанку додали, що збереження інтересу іноземних інвесторів до українського ринку і подальша співпраця з МВФ дозволять збільшити міжнародні резерви до більш ніж $32 млрд.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів, що потрібно зробити для зростання української економіки.