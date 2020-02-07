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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Инфляция 5%, снижение учетной ставки до 7% – НБУ обновил макропрогноз на 2020

Нацбанк обновил макропрогноз, в котором сохранил прогноз инфляции на уровне 5%, но пообещал снизить учетную ставку до 7%.

В НБУ уточнили, что инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт, а экономический рост сохранится на уровне 3,5% -4% в 2020-2022 годах.

Также регулятор прогнозирует ускорение роста ВВП до 3,5% в 2020 году и около 4% в 2021-2022 годах в результате смягчения монетарной политики, структурных реформ и улучшения инвестклимата.

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В Нацбанке добавили, что сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с МВФ позволят увеличить международные резервы до более чем $32 млрд.

Ранее министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал, что нужно сделать для роста украинской экономики.

Источник: НБУ

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