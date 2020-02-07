PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Звіт про роботу уряду з’явиться в Раді наступного тижня – Гончарук

Кабінет міністрів наступного тижня відправить на розгляд до Верховної Ради звіт про свою роботу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті.

–  Ми завершили підготовку, як це передбачає закон України, звіту перед парламентом. Цього тижня ми маємо намір провести його через всі внутрішні процедури, а наступного відправимо в парламент, – повідомив глава уряду.

Читайте: Уряд має звітувати перед Радою щодо реалізації законів – Стефанчук

Олексій Гончарук також додав, що уряд готовий провести всі необхідні презентації і консультації. Він зазначив, що міністри навіть наполягали б на проведенні великої стратегічної сесії разом з депутатами.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що дасть повну оцінку роботі уряду після остаточного звіту Кабміну 14 лютого.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка