Звіт про роботу уряду з’явиться в Раді наступного тижня – Гончарук

Кабінет міністрів наступного тижня відправить на розгляд до Верховної Ради звіт про свою роботу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті.

– Ми завершили підготовку, як це передбачає закон України, звіту перед парламентом. Цього тижня ми маємо намір провести його через всі внутрішні процедури, а наступного відправимо в парламент, – повідомив глава уряду.

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Олексій Гончарук також додав, що уряд готовий провести всі необхідні презентації і консультації. Він зазначив, що міністри навіть наполягали б на проведенні великої стратегічної сесії разом з депутатами.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що дасть повну оцінку роботі уряду після остаточного звіту Кабміну 14 лютого.