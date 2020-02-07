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Факты / Украина / Политика

Отчет о работе правительства появится в Раде на следующей неделе – Гончарук

Кабинет министров на следующей неделе отправит на рассмотрение в Верховную Раду отчет о своей работе.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в парламенте.

– Мы завершили подготовку, как это предусматривает закон Украины, отчета перед парламентом. На этой неделе мы намерены провести его через все внутренние процедуры, а на следующей отправим в парламент, – сообщил глава правительства.

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Алексей Гончарук также добавил, что правительство готово провести все необходимые презентации и консультации. Он отметил, что министры даже настаивали бы на проведении большой стратегической сессии вместе с депутатами.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что даст полную оценку работе правительства после окончательного отчета Кабмина 14 февраля.

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