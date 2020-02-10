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Факти / Україна / Суспільство

Міноборони оцифрує військові квитки

В українській армії запровадять електронні військові квитки. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

– У цьому році він вже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює.

Це перехід на безпаперову форму. У першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження займе деякий час, може, ще рік, – сказав міністр.

Міністр додав, що військовий квиток буде у вигляді картки із штрих-кодом, яку можна буде зберігати і на телефоні, і як пластикову картку.

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– Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій буде відповідати запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проект вже у лютому, – пояснив Загороднюк.

За словами міністра, уряд планує оцифрувати весь військовий облік. Окрім офіцерів та військовослужбовців, до електронних баз хочуть внести усіх військовозобов’язаних.

Нагадаємо, презентація додатку Дія пройшла 6 лютого у Києві.

На ній Володимир Зеленський розповів, що планує запровадити для українців можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона та інтернету.

Джерело: Радіо Свобода

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