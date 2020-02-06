Як користуватися додатком Дія – покрокова інструкція

КРОК 1. Завантажуємо додаток Дія
Завантажити додаток Дія для Android можна у Google Play. Якщо у вас iPhone, тоді використайте App Store.
У пошуку наберіть слово Дія та завантажте додаток на телефон.
КРОК 2. Реєструємося у додатку
Відкрийте додаток та натисніть кнопку Увійти. Далі застосунок запропонує вам авторизуватися. Це можна зробити трьома способами, через:
- Приват24;
- Monobank;
- BankID.
Обравши, скажімо, Monobank, вам одразу висвітлиться нове вікно із проханням підтвердити передання особистих даних у додаток Дія. Ви натискаєте – підтвердити.
Придумайте код з чотирьох цифр та повторіть його двічі. Саме ця комбінація цифр буде паролем для входу у додаток.
КРОК 3. Додаємо свої документи
Завдяки синхронізації з обраним додатком, ваші персональні дані автоматично підв’яжуться у додатку Дія. Зараз застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Після авторизації ці документи автоматично з’являться у вашому смартфоні, бо вони наявні у системі МВС.
КРОК 4. Що робити, якщо я не бачу своїх документів в додатку
Якщо ваші документи не підтягнулися, спробуйте авторизуватися знову. Нічого не змінилося? Напишіть у службу підтримки, і вони оперативно скажуть, у чому полягає конкретно ваша проблема.
*На початку роботи реєстр МВС може іноді “зависати”, тому причин для хвилювання немає. Це зумовлено тим, що зараз велика кількість людей одночасно почали завантажувати додаток.
КРОК 5. Використовуємо додаток Дія
Додаток можна використовувати, якщо правоохоронець зупинить вас і попросить показати посвідчення водія чи номер реєстрації.
На другому боці вашого посвідчення буде QR-код, який скануватиме поліція.
КРОК 6. Чекаємо нових функцій у додатку Дія
З часом будуть оцифровані топ-50 найбільш затребуваних послуг. Зокрема, це реєстрація ФОП, юросіб, е-Малятко, послуги для перевізників і будівельників, послуги для власників авто тощо.