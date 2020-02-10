Перезавантаження уряду. Хто з міністрів може залишити Кабмін

Не встиг новий Кабмін пропрацювати й півроку, як в його лавах почалися перші відставки. Цього тижня посаду міністра розвитку громад і територій залишила Альона Бабак.

Втім, її відставка не стала сюрпризом. В уряді від відомства Бабак очікували результатів у питаннях децентралізації. Натомість, міністр зосередила свою діяльність на боротьбі з будівельною мафією.

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Та Бабак швидко знайшли заміну, новим міністром призначили очільника Івано-Франківської області Дениса Шмигаля.

Причому Шмигаль став не просто міністром, а й віце-прем’єром. В уряді він опікуватиметься питаннями децентралізації, реформами ЖКГ та будівництвом.

Після гучної історії з прослушкою очільника уряду та скандалів навколо міністерських зарплат Зеленський дав ще один шанс прем’єру і поставив перед ним низку завдань.

Президент попросив знайти слабкі місця в уряді та замінити цих керівників, а також розділити деякі міністерства.

Про те, що одному міністерству важко буде займатися і питаннями ветеранів і деокупацією Донбасу – відразу говорила сама очільниця цього відомства Оксана Коляда.

Тепер же Коляда залишиться керувати лише міністерством ветеранів, а для окупованих територій створять окреме відомство. Очолити його може екс-секретар Київради Олексій Резніков.

А от у Міністерства економіки, яким опікується Тимофій Милованов, можуть забрати сільськогосподарський напрямок. Тобто знову з’явиться міністерство агрополітики, що актуально з запуском земельної реформи.

Але з кандидатом, який би міг очолити нове міністерство, і досі, схоже, не визначилися. В аграрні міністри нині сватають навіть радника прем’єра Олексія Мушака, та він цю інформацію спростовує.

Також планують розділити повноваження і Міністерству культури, з якого можуть забрати спорт. Серед претендентів на посаду очільника спортивного відомства – екс-футболіст Олександр Шовковський, який нині працює в тренерському штабі національної збірної. А також чемпіон світу з греко-римської боротьби, нардеп Жан Беленюк.

Водночас вилетіти з посади можуть й чимало чинних міністрів. Зокрема, в зоні ризику очільниця Міністерства соціальної політики Юлія Соколовська. При цьому голова фракції Слуга народу Давид Арахамія запевняє, що ніхто з депутатів більшості на посади в уряді не претендує.

Згодом у Кабміні може з’явитися ще більше вакансій. Особливо після рішення обмежити міністерські зарплати, на мізерність яких і так скаржилися члени уряду.

Нагадаємо, Олексій Гончарук анонсував старт програми Велике будівництво у березні 2020 року.