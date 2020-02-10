Перезагрузка правительства. Кто из министров может оставить Кабмин

Не успел новый Кабмин проработать и полгода, как в его рядах начались первые отставки. На этой неделе должность министра развития общин и территорий оставила Алена Бабак.

Впрочем, ее отставка не стала сюрпризом. В правительстве от ведомства Бабак ожидали результатов в вопросах децентрализации. А министр сосредоточила свою деятельность на борьбе со строительной мафией.

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Но Бабак быстро нашли замену, новым министром назначили руководителя Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля.

Причем Шмыгаль стал не только министром, но и вице-премьером. В правительстве он будет заниматься вопросами децентрализации, реформами ЖКХ и строительством.

После нашумевшей истории с прослушкой главы правительства и скандалов вокруг министерских зарплат Зеленский дал еще один шанс премьеру и поставил перед ним ряд задач.

Президент попросил найти слабые места в правительстве и заменить этих руководителей, а также разделить некоторые министерства.

О том, что одному министерству трудно будет заниматься и вопросами ветеранов и деоккупацией Донбасса – сразу говорила сама руководительница этого ведомства Оксана Коляда.

Теперь же Коляда останется руководить только министерством ветеранов, а для оккупированных территорий создадут отдельное ведомство. Возглавить его может экс-секретарь Киевсовета Алексей Резников.

А вот у Министерства экономики, которым занимается Тимофей Милованов, могут забрать сельскохозяйственное направление. То есть опять появится министерство агрополитики, что актуально с запуском земельной реформы.

Но с кандидатом, который мог бы возглавить новое министерство, и до сих пор, похоже, не определились. В аграрные министры сейчас сватают даже советника премьера Алексея Мушака, но он эту информацию опровергает.

Также планируется разделить полномочия и Министерству культуры, из которого могут забрать спорт. Среди претендентов на пост главы спортивного ведомства – экс-футболист Александр Шовковский, который сейчас работает в тренерском штабе национальной сборной. А также чемпион мира по греко-римской борьбе, нардеп Жан Беленюк.

В то же время вылететь с должности могут немало действующих министров. В частности, в зоне риска руководительница Министерства социальной политики Юлия Соколовская. При этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уверяет, что никто из депутатов большинства на должности в правительстве не претендует.

Впоследствии в Кабмине может появиться еще больше вакансий. Особенно после решения ограничить министерские зарплаты, на недостаток которых и так жаловались члены правительства.

Напомним, Алексей Гончарук анонсировал старт программы Большое строительство в марте 2020 года.