Велике будівництво: Гончарук анонсував старт програми у березні

У березні 2020 року стартує проект інфраструктурної модернізації України Велике будівництво.

Заплановано будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг на території усієї країни, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За планом програми, до 14 лютого усі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном в рамках Державного фонду регіонального розвитку, який для багатьох є основним джерелом фінансування.

Керівники ОДА також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які побудують коштом Дорожнього фонду. У Кабміні встановили пріоритетом дороги до шкіл та лікарень.

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Гончарук додав, що до 1 лютого узгоджений перелік доріг подали тільки шість областей.

До слова, у 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

Джерело: Кабмін